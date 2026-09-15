(ANSA) - MILANO, 15 SET - Slitta ancora la testimonianza di Giorgia Meloni nel processo in corso a Milano in cui è parte civile per essere stata diffamata, questa è l'ipotesi, dall'ex agente fotografico Fabrizio Corona. L'audizione della presidente del Consiglio era stata programmata per il prossimo 28 settembre, ma dovrà essere rimandata per via dell'astensione degli avvocati dalle udienze che si terrà dal 23 al 29 settembre e a cui il difensore di Corona, Ivano Chiesa, aderirà. La deposizione della premier era stata fissata, una prima volta, lo scorso giugno con la trasferta ad hoc di tutte le parti processuali a Palazzo Chigi, salvo poi essere stata annullata per improvvisi impegni istituzionali e rinviata al 28 settembre. Ora però, a causa dello sciopero, si sta cercando una nuova data compatibile con l'agenda di Meloni. (ANSA).