(ANSA) - MILANO, 28 SET - Ora "si auspica che vengano accertate anche tutte le responsabilità, perché quanto accaduto a Stasi non possa e non debba mai più ripetersi". Lo afferma la difesa di Alberto Stasi, con i legali Giada Bocellari e Antonio De Rensis, riferendosi a quelle due "contro-analisi" totalmente negative, effettuate dal Ris di Parma sul Dna sui pedali della bici, che "non risultano depositate nel fascicolo delle indagini dell'epoca". Su questo dato, "che indirizzò irrimediabilmente le indagini del 2007, fu tuttavia costruito gran parte del castello accusatorio contro Stasi, ivi compreso l'inesistente scambio/sostituzione dei pedali nel 2014". "Credo ciecamente nell'onestà dei miei collaboratori. Escludo categoricamente che ci siano state irregolarità, tanto più che le analisi sono state fatte alla presenza dei consulenti di parte e questo sgombra il campo da qualsiasi dubbio" afferma dal canto suo Luciano Garofano, che nel 2007 comandava il Ris di Parma, in merito alle novità emerse dalla chiusura indagini sul delitto di Garlasco. Nei giorni scorsi l'ex generale è stato ascoltato dai magistrati pavesi: "Ho dato le mie spiegazioni affrontando i temi che il procuratore mi ha presentato - dice - in veste di persona informata sui fatti e come tale sono uscito". Infine, secondo la Procura di Pavia, i risultati delle nuove analisi effettuate da Cristina Cattaneo e anche dal "co-consulente prof. Leone" depongono "concretamente per una produzione delle lesioni non immediatamente antecedente alla morte, ma anteriore al decesso con un intervallo orientativamente compreso come minimo fra 15 e 30 minuti, senza che possa escludersi una sopravvivenza complessiva più prolungata fino ai 60 minuti". (ANSA).