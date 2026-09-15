Nella tarda serata di ieri, due caccia Eurofighter F-2000 della Task Force Air 'Baltic Thunder III dell'Aeronautica militare italiana sono decollati in modalità scramble (decollo di emergenza) nell'ambito della missione Nato di difesa aerea sul fianco orientale dell'Alleanza, in seguito alla violazione dello spazio aereo lituano da parte di un drone. Gli equipaggi italiani hanno intercettato il velivolo senza pilota, neutralizzandolo nel rispetto delle procedure operative previste dall'Alleanza. Lo riferisce il ministero della Difesa specificando che si tratta del secondo episodio, nell'arco di un mese, che vede coinvolti i nostri caccia. A quanto si apprende da fonti Nato il drone è di sospetta provenienza russa, ma si attende conferma dagli accertamenti delle autorità lituane e della Nato. (ANSA).