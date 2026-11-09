(ANSA) - BOLOGNA, 09 NOV - "Le valutazioni della Guardia di Finanza in sede di verifica tributaria, sono alla stregua delle 'indagini preliminari' in materia penale; tradotto, significa che si tratta solo di valutazioni unilaterali, prive di alcun potere impositivo, che poi vengono inoltrate al competente ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, il quale si confronterà in contraddittorio con la difesa del contribuente, ed eventualmente emetterà un vero e proprio atto impositivo". Lo scrive l'avvocato Massimiliano Rosa, che assiste Enrico Camosci, campione di poker live finito al centro di un accertamento delle Fiamme gialle, di recente, su una residenza a Malta. "Al signor Camosci, in buona sostanza, non è stato ancora formalmente richiesto di pagare alcunché, e la sua posizione resta in pieno corso di trattazione". Camosci, prosegue il legale è "vittima di un attacco feroce e del tutto ingiustificato, frutto di quel canceroso malcostume italico, per cui i verificatori sembrano non perseguire affatto giustizia ed equità sostanziali, ma mirare esclusivamente a contestare 'il più possibile'". "Gli addebiti ad oggi ipotizzati a carico del mio assistito sono in larghissima parte inconsistenti e del tutto illegittimi; le somme contestate sono semplicemente abnormi rispetto a quelle definibili quale 'reddito reale': non gli vengono riconosciute spese e perdite documentate per centinaia di migliaia di euro", dice tra l'altro Rosa. "A dir poco sconcertante, infine, è l'ultima contestazione in punto di presunta residenza fiscale fittizia, che non esito a definire una vera bestialità! Se c'è un giocatore che ha realmente trasferito all'estero la propria residenza fiscale, nel nostro caso addirittura dal lontano 2022, quello è Enrico Camosci, e l'ha fatto esclusivamente per poter esercitare la sua attività in maniera libera e senza inique vessazioni fiscali", aggiunge. Le contestazioni mosse nei suoi confronti, conclude l'avvocato, "sono straordinariamente ingiuste, scorrette ed illegittime, e verranno fermamente contrastate presso tutte le sedi competenti, con straordinaria durezza". (ANSA).