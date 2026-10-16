(ANSA) - PAVIA, 16 OTT - L'avvocato Angela Taccia, difensore insieme a Liborio Cataliotti di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco,, è arrivata questa mattina in Tribunale a Pavia per ascoltare nuove intercettazioni "non rilevanti", come aveva fatto in due altre occasioni nei giorni scorsi. La legale inoltre depositerà alcuni video, riguardanti esperimenti giudiziari condotti dalla difesa in questi mesi. L'avvocato Taccia ha anche confermato che in giornata verranno inviate telematicamente le cinque consulenze annunciate, dopo la chiusura delle indagini che la Procura ha comunicato lo scorso 28 settembre. Le consulenze riguardano in particolare l'impronta del piede di Sempio, che per la difesa è più grande di quella dell'assassino rilevata nella villetta di via Pascoli. Altro punto centrale è l'impronta 33, che per la difesa non può essere riconducibile ad Andrea; lo stesso discorso vale anche, per i difensori dell'indagato, anche per il Dna maschile rinvenuto sotto le unghie di Chiara. Dopo l'invio delle consulenze della difesa, la Procura ha tecnicamente 9 mesi di tempo per chiedere il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, ma è presumibile che lo farà in tempi più rapidi. A quel punto il Gup fisserà l'udienza preliminare. (ANSA).