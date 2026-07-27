(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Aggredito con un cacciavite alla stazione ferroviaria Togliatti in via Collatina a Roma mentre cercava di difendere un conoscente durante una rapina, è morto in ospedale dopo 8 giorni. La vicenda, anticipata da 'Repubblica', risale al 18 luglio scorso quando, attorno alle 16.30, è arrivato un allarme per un uomo ferito a terra. A seguito delle indagini, la Polizia ha arrestato nei giorni scorsi il presunto responsabile con l'accusa di tentato omicidio. Dopo il decesso dell'uomo, di origini nordafricane, il reato con ogni probabilità cambierà in omicidio. (ANSA).