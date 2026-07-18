(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Circa 10.000 persone hanno partecipato oggi a Bratislava alla parata del Pride, organizzata tradizionalmente dai rappresentanti della comunità Lgbt+ nell'ambito del "Rainbow Pride" per sostenere e tutelare i membri delle minoranze sessuali; lo ha dichiarato all'agenzia ceca Ctk Aneta Andrascikova a nome degli organizzatori. "Il tema dell'evento di quest'anno è il coraggio. Essere visibili, essere se stessi, avere il coraggio di battersi per i propri diritti. La maggior parte di noi sente di vivere in tempi difficili. La nostra società è polarizzata", ha affermato Silvia Porubanova, direttrice esecutiva del Centro nazionale slovacco per i diritti umani, parlando dal palco della sedicesima edizione della parata Rainbow Pride. Molte persone si sono radunate nella piazza antistante la sede del governo slovacco, sventolando bandiere arcobaleno. Proprio da quel punto i partecipanti hanno dato il via al corteo per le strade della città. Come l'anno scorso, la folla è passata davanti ad un locale gay - ormai chiuso - dove nel 2022 un uomo armato uccise due persone per poi togliersi la vita. Ancora una volta, per motivi di sicurezza, gli organizzatori non hanno reso noto in anticipo il percorso della parata né il programma previsto in piazza. La polizia statale e municipale ha dispiegato un gran numero di agenti nell'area circostante la piazza e ha limitato la circolazione stradale. (ANSA).