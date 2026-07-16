(ANSA) - ROMA, 16 LUG - "La decisione finale di impiegare un'arma nucleare non deve mai essere affidata a un sistema automatizzato". Lo chiede la Dichiarazione di Roma per una Pace Disarmata e Disarmante nell'Era dell'Intelligenza Artificiale, delle Armi Nucleari e Autonome, dei Nuovi Protocolli Digitali e dei Modelli Emergenti di Sviluppo Digitale, firmata oggi in Campidoglio come documento conclusivo della Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War. Hanno firmato la Dichiarazione anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l'attrice Sharon Stone. "Chiediamo l'adozione di un trattato internazionale - si legge - che vieti l'integrazione irresponsabile dell'intelligenza artificiale nei sistemi di comando, controllo e lancio delle armi nucleari, garantendo che rimanga sempre un controllo umano effettivo e significativo. Dobbiamo impedire l'uso malevolo dell'intelligenza artificiale nelle operazioni informatiche e negli attacchi contro le infrastrutture nucleari critiche. Gli Stati dotati di armamenti nucleari devono sottoporre i propri sistemi a verifiche di sicurezza ("fail-safe review") per ridurre la vulnerabilità delle loro forze nucleari rispetto a controlli o manipolazioni non autorizzati tramite IA". "Promuoviamo - continua il documento - lo sviluppo e l'impiego responsabile dell'intelligenza artificiale per migliorare il benessere umano, accelerare il progresso scientifico e medico, proteggere l'ambiente, rafforzare la resilienza delle società e promuovere la pace, lo sviluppo sostenibile e il bene comune". La dichiarazione promuove anche una Governance responsabile: "Invitiamo governi, imprese e organizzazioni internazionali a rendere possibile un rallentamento coordinato dello sviluppo delle forme più avanzate di intelligenza artificiale, istituendo meccanismi condivisi di verifica e solidi processi di valutazione, sia interni sia indipendenti. Sosteniamo il Panel Scientifico Internazionale Indipendente delle Nazioni Unite sull'Intelligenza Artificiale e promuoviamo ogni altra iniziativa ispirata allo spirito della Magnifica Humanitas". (ANSA).