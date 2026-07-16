(ANSA) - TORINO, 16 LUG - "È una grande emozione essere riconosciuti come un'azienda che contribuisce in maniera così importante alla missione Artemis e che continuerà a contribuire alle prossime, sia come industria ma anche come Italia, anche con il nostro Luca Parmitano sulla missione Artemis 3. È qualcosa che va al di là del semplice riconoscimento e ci spinge a fare ancora di più e meglio di quanto abbiamo fatto in passato". Così l'ad di Thales Alenia Space Italia, Giampiero Di Paolo, nel giorno della tappa all'azienda torinese dell'Artemis II European Recognition Tour, durante il quale due degli astronauti dell'equipaggio celebrano il team italiano che ha partecipato alla realizzazione del veicolo Orion. Un riconoscimento all'Italia ma anche a Torino, sempre più centrale nel settore aerospaziale. "Torino è fondamentale, Torino oggi è l'esplorazione in Italia - afferma Di Paolo -. Esplorazione significa investimenti, ingegneri, persone che hanno dato tanto della loro vita per far sì che queste missioni diventassero tutte un successo. E non dimentichiamo - aggiunge - che non si fa solo esplorazione per andare sulla Luna, ma si fa anche scienza, tanta scienza. E tutto questo si fa nella nostra azienda, i rover per Marte, le missioni extra lunari: tutto ciò che serve ad esplorare l'universo, non soltanto al di là della Terra ma anche al di là della Luna e del sistema solare, si pensa e si fa qua dentro". "Il trend è positivo con ordini - sottolinea - in linea con le aspettative del mercato. Stiamo inseguendo la crescita con le assunzioni che facciamo e abbiamo tantissime collaborazioni con piccole e medie imprese, centri di ricerca universitari, università stesse e gli ordini fanno sì che possiamo garantire il mantenimento dell'occupazione e la crescita nei prossimi anni. E per questo - conclude - servono sempre più ingegneri, che a volte mancano perché la domanda è tanta". (ANSA).