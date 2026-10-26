(ANSA) - UDINE, 26 OTT - Estintori vuoti, ospiti senza giacche con le temperature basse, materassi laidi, materassi murati dentro agli edifici, sanitari rotti, intasati e sporchi, liquami che escono dai bagni, zone allagate, topi in giro, quattro lavatrici e due asciugatrici per oltre 450 ospiti. E' la situazione attuale del centro di accoglienza straordinaria Cavarzerani secondo la documentazione foto e video in possesso di Andrea Di Lenardo, Capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra - Possibile in Consiglio comunale a Udine e componente della Segreteria nazionale Possibile. Di Lenardo lo scrive in una nota segnalando di aver chiesto inutilmente più volte di poter accedere, "a differenza degli anni passati (2023, 2024), quando venivo regolarmente autorizzato". "Nessuno dovrebbe vivere in queste condizioni. Chiedo che la prefettura e l'azienda che gestisce il centro intervengano immediatamente", conclude la nota. (ANSA).