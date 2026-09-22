(ANSA) - TORINO, 22 SET - Un detenuto italiano di 42 anni si è tolto la vita nel carcere di Ivrea. L'uomo è stato trovato impiccato intorno alle 23 di ieri nella cella che condivideva con un altro detenuto. A quanto si apprende, avrebbe utilizzato un cappio artigianale. "Quanto accaduto è quanto avevamo già preannunciato dopo che due detenuti si sono tolti la vita a Biella e Verbania. Con il 30% di polizia penitenziaria in meno negli istituti continueremo ad assistere a drammi inaccettabili", dichiara Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp. "Le carceri italiane sono ormai al completo sfascio e nella più totale disorganizzazione: servono interventi immediati senza ulteriori ritardi", aggiunge Beneduci. (ANSA).