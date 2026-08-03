(ANSA) - TORINO, 03 AGO - Un detenuto si è arrampicato questa mattina sul muro di un edificio, al terzo piano del cortile passeggi del padiglione A del carcere Lorusso e Cutugno di Torino, in quella che, a quanto si apprende, sarebbe una forma di protesta di cui al momento non sono noti i motivi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale con diversi mezzi per gestire la situazione. Sull'episodio interviene il sindacato di polizia penitenziaria Osapp. "La situazione nel carcere torinese è totalmente fuori controlli. Abbiamo più volte chiesto l'intervento del prefetto", afferma il sindacato. "Ogni giorno la situazione diventa sempre più pericolosa. Speriamo solo che non accada l'irreparabile", conclude l'Osapp. (ANSA).