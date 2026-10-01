(ANSA) - PISA, 01 OTT - E' rientrata intorno alle 5 di stamani, dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria andato avanti per ore, la protesta dei detenuti scoppiata ieri nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. La rivolta ieri sarebbe partita, secondo le prime informazioni, dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune "cimici" collocate a fini investigativi. C'è stata anche una diretta Tit Tok dall'interno del carcere su quanto stava accadendo grazie a un cellulare nella disponibilità dei detenuti. (ANSA).