(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "Gli eccellenti risultati conseguiti nel terzo trimestre derivano dalla forza del nostro modello operativo e dai selettivi investimenti nel nostro portafoglio". Lo ha detto l'a.d di Eni Claudio Descalzi, sottolineando che "stiamo conseguendo performance superiori alle nostre aspettative", grazie alle quali "aumentiamo ulteriormente la distribuzione con un dividendo straordinario, evidenziando il nostro impegno a condividere la crescita con gli azionisti". "Grazie alle nostre eccellenti attività di esplorazione - ha aggiunto -, quest'anno abbiamo scoperto 1,23 miliardi di barili di nuove risorse di idrocarburi". (ANSA).