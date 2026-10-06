(ANSA) - TORINO, 06 OTT - Sono 22 gli ultras di Juventus e Torino destinatari di misure cautelari eseguite questa mattina dalla Digos della polizia per gli scontri avvenuti prima del derby della Mole del 24 maggio scorso allo stadio Olimpico Grande Torino. Nei loro confronti sono stati disposti il divieto di dimora a Torino e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, travisamento, lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive e rissa. Altri 20 ultras juventini e granata sono stati denunciati per gli stessi reati. Nei confronti di tutti i tifosi denunciati sono stati emessi provvedimenti di Daspo. Nel corso dei disordini era rimasto ferito Marco Leonardo Basoccu, colpito da un lacrimogeno sparato ad altezza uomo. Prima dell'inizio della partita le due tifoserie avevano tentato ripetutamente di entrare in contatto ed erano state separate dalle forze di polizia, contro le quali erano stati lanciati pietre, bottiglie di vetro e artifici esplodenti. Nove poliziotti erano rimasti feriti. Nonostante l'intervento delle forze dell'ordine, un gruppo di tifosi delle due squadre era riuscito a entrare in contatto e gli ultras si erano affrontati con pugni, calci, cinture e aste di bandiera. Nell'immediatezza dei fatti la Digos aveva arrestato otto persone in flagranza e altre due in flagranza differita. Gli arresti erano stati convalidati dal gip, che aveva disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'operazione di questa mattina, coordinata dalla Procura di Torino, è stata eseguita dalla Questura con la collaborazione delle Digos di Milano, Genova, Modena, Treviso, Como, Monza e Cuneo. (ANSA).