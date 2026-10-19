(ANSA) - ROMA, 19 OTT - La deputata federale indipendente Helen Haines è rimasta ferita in un incidente che ha coinvolto un'auto fuori dal suo ufficio nella regione di Victoria. Il primo ministro Anthony Albanese parla di "un attacco mirato". Lo scrivono i media australiani. Un suv ha schiacciato Haines, che ha riportato gravi ferite alla gamba. Il giornalista di Melbourne Edward Godfrey ha riferito che un dipendente di un vicino barbiere ha dichiarato telefonicamente che alcune persone avevano bloccato il conducente del Suv dopo l'incidente e che aveva un coltello a serramanico in tasca. (ANSA).