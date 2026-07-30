(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Ho provveduto ad inoltrare al Procuratore Capo della Repubblica, Dott. Francesco Lo Voi, via pec la corrispondenza intercorsa relativa alle chat al centro delle polemiche di questi giorni, non avendo alcunché da nascondere. Spero che ora cessino le inaccettabili strumentalizzazioni di una certa parte politica che ha provato a rimestare nel torbido e ha alzato solo fango, pur non essendo io neanche indagato". Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro deputato di Fratelli d'Italia. (ANSA).