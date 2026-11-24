(ANSA) - GENOVA, 24 NOV - "Finalmente è stata fatta giustizia". Rompe il silenzio per la prima volta Francesca Andreini, la figlia di Luigia Borrelli, l'infermiera uccisa il 5 settembre 1995 in vico degli Indoratori a Genova, dopo la condanna a 30 anni al carrozziere Fortunato Verduci. "Desidero esprimere di cuore un sincero e profondo ringraziamento - le sue parole - alla Procura, alla squadra mobile, alla guardia di finanza e al mio avvocato, Rachele De Stefanis, che non si sono mai arresi e non hanno mai abbandonato il caso di mia madre". "Dopo tutti questi anni, grazie alla loro perseveranza e dedizione, è stato finalmente possibile fare luce sull'omicidio di mia madre. Un ringraziamento speciale e sentito a tutti coloro che si sono impegnati in questa angosciante e intricata vicenda, con una particolare riconoscenza alla pm Patrizia Petruzziello, per il suo lavoro svolto, la determinazione e la professionalità dimostrate". (ANSA).