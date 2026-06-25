(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Una delegazione dei deputati di Futuro Nazionale - come ha riferito Edoardo Ziello - ha lasciato la Camera dove e' in corso la cerimonia per gli 80 anni dell'Assemblea costituente, per partecipare al flashmob organizzato dal partito per denunciare la presunta censura della Rai nei loro confronti. Il sit-in era previsto alle 10.45 in via Cristoforo Colombo a Roma. Oltre a Ziello, hanno confermato di non essere in aula anche i deputati Rossano Sasso e Domenico Furgiuele, Emanuele Pozzolo (quest'ultimo a Torino per impegni di partito). (ANSA).