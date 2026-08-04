ANSA - WASHINGTON, AUG 4 - Il deficit commerciale Usa scende a 73,3 miliardi di dollari a giugno in scia alla frenata dell'import, rispetto ai 77,6 miliardi di maggio e in sostanziale linea con le attese di mercato a quota 73 miliardi. Nella prima metà del 2026, il disavanzo si è ridotto a 371,2 miliardi di dollari, dai 560,5 miliardi dell'analogo periodo del 2025, ha riferito il Bureau of Economic Analysis (Bea), suggerendo che i flussi commerciali americani si stanno gradualmente normalizzando dopo gli annunci tariffari dello scorso anno e le importazioni anticipate che li ha preceduti, malgrado permanga l'incertezza sulla politica commerciale Usa. ANSA.