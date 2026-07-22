(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Si apre con un ricordo e un omaggio di Giorgio Gosetti, cofondatore e a lungo delegato generale delle Giornate degli autori, scomparso a marzo, la conferenza stampa a Roma della 23/a edizione della sezione parallela e autonoma, organizzata da 100Autori e Anac, alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (2 - 12 settembre). ,"E' chiaro che tutti questi mesi passati e tutto il nostro lavoro sono dedicati a Giorgio" sottolinea commossa la direttrice artistica Gaia Furrer. "Giorgio non faceva solo parte, ma era le Giornate degli autori - aggiunge il presidente delle Giornate, Francesco Ranieri Martinotti - era un amico e una guida. Quando è scomparso la comunità delle Giornate ha avuto sicuramente un forte sbandamento però insieme a 100Autori e Anac siamo andati avanti con una grande compattezza e grande coesione". (ANSA).