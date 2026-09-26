(ANSA) - ROMA, 26 SET - "Le mobilitazioni di ieri hanno segnato un punto nel dibattito politico: il Governo Meloni sperava di far passare nel silenzio e senza reazioni questa porcheria reazionaria, ma si è alzato un grido di lotta dalle scuole. Dopo la convocazione della mobilitazione dell'Osa, sono nate proteste, assemblee, scioperi, cortei nelle scuole italiane. Adesso la palla passa al Presidente della Repubblica Mattarella, cui spetta la firma finale di approvazione o meno sul decreto. Ma non rimarremo a guardare". A dirlo è l'Opposizione Studentesca d'Alternativa (Osa) che convoca una nuova giornata di mobilitazione per lunedì 28 in tutte le scuole italiane contro il decreto scuola. "Adesso la battaglia è aperta e non lasceremo un centimetro al governo di fascisti dentro in carica, che fa razzismo di stato ma non risolve i problemi veri. Ci vediamo nelle scuole. Studenti e studentesse uniti!", concludono gli studenti di Osa. (ANSA).