(ANSA) - ROMA, 17 SET - Arrivano soprattutto da economie accertate sul Pnrr la copertura del decreto che ha esentato le autovetture di media-piccola cilindrata e le moto dal bollo auto nel 2027. Si tratta di 1,698 miliardi sul totale complessivo di circa 2,3 miliardi del provvedimento. In particolare 200 milioni appostato per quest'anno, 1,460 miliardi per il 2027 e 38 per il 2028. Le risorse sono indicate in una tabella allegata al decreto - che pubblicato in Gazzetta Ufficiale scatta da domani - con le voci per i singoli codici misura del Pnrr. L'articolo 7, contenente le risorse per finanziare il decreto, prevede poi l'utilizzo e la rimodulazione dei fondi in modo molto frazionato di numerosi ministeri. (ANSA).