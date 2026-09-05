(ANSA) - ROMA, 05 SET - Decine di persone vestite di nero e incappucciate o con il passamontagna hanno bloccato la strada al porto di Dover, nel sud dell'Inghilterra sulla Manica, per protestare contro gli sbarchi dei migranti.. Lo scrivono i media britannici. La polizia della contea del Kent ha dichiarato di essere a conoscenza della protesta, che il porto di Dover ha descritto come un "incidente di ordine pubblico". Le autorità hanno dichiarato di essere impegnate in un "incidente di ordine pubblico in corso". Video e immagini condivisi online mostrano un gran numero di persone mascherate vestite di nero che marciano in gruppo lungo la strada, mentre i camion sono fermi nel traffico accanto alle auto della polizia. I manifestanti hanno intonato cori con lo slogan "Stop the boats" ("Fermate le barche", un motto comunemente usato in manifestazioni anti-migranti: lo mostra un video pubblicato dalla Bbc. Un reporter dell'emittente britannica ha aggiunto che nel corteo non sono stati tuttavia esposti striscioni o cartelli. L'operatore nazionale britannico delle autostrade ha riferito che la protesta degli incappucciati ha provocato code e rallentamenti per oltre sei chilometri sulle strade locali, riporta Sky News. Intanto, un leader politico locale, Chris Vinson, ha sostenuto che il corteo sembrava "legato al tema dell'immigrazione illegale" e ha aggiunto di aver visto alcuni dei partecipanti mascherati mentre "intimidivano" automobilisti bloccati nelle loro auto in zona, in particolare donne. (ANSA).