(ANSA) - MONOPOLI, 01 AGO - Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro tra i bagnanti per far conoscere le iniziative della Regione per la riqualificazione delle spiagge pubbliche. Fino ad oggi sono 56 i tratti di costa gratuiti attrezzati in tutta la Puglia grazie al progetto 'Mare Democratico', da Cagnano Varano a Gallipoli passando per Zapponeta, Margherita di Savoia, Monopoli e Torricella. Nelle scorse ore, a Cala Susca, lungo il litorale di Monopoli, sulla costa a sud di Bari, il presidente Decaro si è intrattenuto a lungo con i fruitori della spiaggia. Insieme a lui il sindaco Angelo Annese. Nell'occasione, è stato illustrato il progetto del Comune di Monopoli finanziato dalla Regione nell'ambito della strategia 'Mare Democratico': un intervento di riqualificazione attraverso la realizzazione di una passerella. In un video pubblicato sulla sua pagina social, Decaro ha spiegato le finalità di questa misura regionale che destina 50mila euro a ciascun Comune costiero per progetti di riqualificazione delle spiagge pubbliche. "Sono tante le spiagge pugliesi che abbiamo finanziato. Sono 56 - ha sottolineato il governatore - i Comuni che hanno già ricevuto il finanziamento, e gli altri lo riceveranno nei prossimi giorni. E l'anno prossimo rifinanziamo e così l'anno dopo ancora, fino ad attrezzare tutte le spiagge pubbliche pugliesi". "Progetti di pedane per facilitare l'accesso, torrette di salvamento, docce spogliatoi, cassetti per conservare i propri beni personali e anche le attività di accompagnamento per le persone con disabilità saranno finanziate. Insomma - ha concluso Decaro - le spiagge pubbliche pugliesi devono restare pubbliche e devono essere attrezzate dai Comuni grazie al sostegno della Regione Puglia". (ANSA).