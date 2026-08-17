(ANSA) - L'AQUILA, 17 AGO - Atti vandalici alla statua della Madonna a Coppito, frazione dell'Aquila. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e di individuare i responsabili dell'atto, che ha portato alla decapitazione della statua, anche attraverso le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. La statua sarà ripristinata. "Decapitare la statua della Madonna a Coppito non è solo una bravata", afferma la consigliera comunale Stefania Pezzopane. "È un gesto vile, che racconta un male più profondo: quello che nasce quando si perde il rispetto per ciò che è semplice, appartiene a chi passa di lì, è per chiunque, è un bene di tutti". La notizia ha provocato indignazione nella frazione. Pezzopane insiste soprattutto sul valore collettivo di quella statua, presenza familiare per chi vive o passa a Coppito, al di là del significato religioso. "Ora c'è una cosa semplice da fare: ridare il volto alla Madonna di Coppito", conclude. È intervenuto anche il consigliere comunale Fabio Frullo, che ha definito il gesto "infame, miserabile e intollerabile". Per Frullo non può essere derubricato a una semplice bravata: è un atto privo di rispetto per la fede e per il sentimento della cittadinanza. (ANSA).