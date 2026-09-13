(ANSA) - ROMA, 13 SET - "Benissimo che Meloni, Tajani e Lupi ci dicano che siamo importanti, noi siamo felici che ce lo riconoscano perché senza il centro, il centrodestra non può vincere. Senza di noi non vincerebbe mai, perché non è la percentuale ma il valore che noi portiamo rispetto a questo, a incidere". Lo afferma Antonio De Poli, segretario dell'Udc dal palco della festa nazionale del suo partito, in corso a Roma. E ha aggiunto: "Questo non significa non essere leali con i nostri alleati, ma ci devono rispettare a Roma come nel più piccolo comune. Su questo saremo fermi e dovremmo batterci d'ora in poi. Dobbiamo riconquistare le nostre posizioni, forze e idee che ci sono mancate, me per primo in questi ultimi tempi. Ma adesso abbiamo la forza e la capacità per farlo". (ANSA).