(ANSA) - PALERMO, 28 LUG - "Poche ore dopo essere entrati in carcere i mafiosi vengono muniti di apparecchi telefonici. Questa è una situazione che riguarda tutti gli istituti di pena". Lo ha detto il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia nel corso dell'audizione davanti alla commissione nazionale Antimafia. "ll 41 bis si è rivelato uno strumento efficiente, il vero problema ora è per i soggetti mafiosi che entrano in carcere in alta o media sicurezza perchè non hanno la qualifica di capi. Parliamo di detenuti che vengono immediatamente dotati di telefoni, cosa che consente a Cosa nostra di continuare a comandare", ha aggiunto. (ANSA).