(ANSA) - BOGOTÀ, 07 AGO - Abelardo De la Espriella, esponente della destra, ha assunto ufficialmente la presidenza della Colombia per il mandato 2026-2030 con una cerimonia di insediamento davanti al Congresso della Repubblica. Il nuovo capo dello Stato ha fatto il suo ingresso nell'auditorium di Cali accompagnato dalla moglie Ana Lucía Pineda, nuova first lady, e dai quattro figli Lucía, Salvador, Filippo e Francesca. Dopo aver ricevuto la banda presidenziale, De la Espriella ha prestato giuramento davanti al presidente del Congresso Miguel Henríquez Pinedo. L'esercito colombiano ha sparato 21 colpi di cannone in omaggio al nuovo presidente, secondo il protocollo previsto per l'insediamento del capo dello Stato. "È un grande giorno per la democrazia, la Colombia si è salvata e costruiremo tutti insieme la Patria Milagro", ha dichiarato il nuovo mandatario salutando i presenti. Prima dell'inizio degli atti ufficiali, la cantante Maia ha interpretato l'inno nazionale colombiano. (ANSA).