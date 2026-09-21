(ANSA) - ROMA, 21 SET - Andrà in aula al Senato la mattina di mercoledì 23 settembre il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare, già approvato a giugno alla Camera. Sono previsti prima i voti sugli emendamenti, quindi le dichiarazioni di voto e il voto finale. L'ok definitivo alla norma dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio. Lo apprende l'ANSA da fonti parlamentari e ministeriali. Il disegno di legge ha l'obiettivo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare, per permettere la riapertura delle centrali, chiuse dopo il referendum del 1987. Il provvedimento dà al governo la delega per emanare decreti che disciplinino la materia, e definisce i campi d'intervento: costruzione ed esercizio delle centrali, produzione di idrogeno tramite energia nucleare, gestione del combustibile esaurito e sicurezza, istituzione degli organi di controllo. Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, che ha firmato la proposta di legge, ha più volte dichiarato che conta di emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. (ANSA).