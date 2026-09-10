(ANSA) - BRUXELLES, 10 SET - Il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi otto mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, visti dall'ANSA, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato circa 19.400 arrivi, il 55% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e il secondo calo più marcato tra tutte le rotte (in testa l'Africa occidentale, con -58% che equivale però a sole 5.070 persone). (ANSA).