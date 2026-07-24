(ANSA) - TORINO, 24 LUG - Il questore di Torino Massimo Gambino, ha emesso quattordici misure di prevenzione nei confronti di persone riconducibili all'area antagonista in vista della decima edizione del Festival dell'Alta Felicità, organizzato dal movimento No Tav, in programma da domani al 26 luglio a Venaus, in Valle di Susa, nel Torinese. In particolare sono stati adottati nove Daspo urbani, della durata di sei mesi, nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili di reati commessi nell'ambito di manifestazioni. Altre cinque persone sono invece state raggiunte da fogli di via obbligatori, con durata compresa tra sei mesi e un anno, per la violazione dell'ordinanza prefettizia, che vietava lo spostamento di manifestanti in gruppo nell'area del cantiere di San Didero. I provvedimenti, spiega la Questura, rientrano nelle attività di prevenzione predisposte in occasione della manifestazione in programma a Venaus. (ANSA).