(ANSA) - BOLOGNA, 18 OTT - Cassonetti e cartelli stradali divelti, decine di biciclette e vetrine danneggiate, parti di cantiere staccate, sampietrini ovunque. Gli effetti della guerriglia urbana di ieri pomeriggio vicino alla stazione di Bologna sono ancora presenti e dall'alba sono al lavoro squadre per provare a sistemare la situazione. Danni sono stati fatti anche al Burger King, proprio su Piazza Medaglie d'Oro, nel piazzale dello scalo ferroviario, dove per ore è andato avanti un lancio di oggetti contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con lacrimogeni e idranti. In un video, postato anche dal candidato civico Giovanni Favia, si vedono alcuni ragazzi incappucciati che assaltano il locale fast food, prendendo a sprangate il bancone. "Non è ribellione. Non vi è alcun progetto, alcuna organizzazione in questi atti. Sono tutti cani sciolti che si eccitano vivendo queste situazioni. Nessuno controlla 'la piazza' ormai. Domani saranno a fare aperitivo, quelli almeno che non si saranno rovinati la vita facendosi arrestare", commenta Favia, che è anche un ristoratore. (ANSA).