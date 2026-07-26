(ANSA) - TORINO, 26 LUG - Le forze dell'ordine sono al lavoro ancora stamattina, dalla serata di ieri, per repertare i danni riportati nei cantieri della Tav in Val di Susa, nel Torinese, e avviare le indagini, in seguito agli assalti effettuati dai No Tav nel corso della manifestazione di ieri, nell'ambito del Festival Alta felicità. Non risultano feriti tra gli operai dei cantieri Telt, mentre i danni risulterebbero notevoli e non sono ancora chiari i tempi con cui sarà possibile ripristinare le attrezzature. (ANSA).