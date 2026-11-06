(ANSA) - MILANO, 06 NOV - Non vi è stato nessun assalto notturno in Tribunale a una delle due auto di scorta della pm del processo Hydra, Alessandra Cerreti: la Procura di Brescia ha chiesto infatti l'archiviazione del fascicolo sulle quattro scalfitture (provocate da un oggetto esterno) rilevate a metà settembre sul finestrino anteriore lato passeggero. Lo riporta il Corriere della sera nelle pagine di Milano. La procura di Brescia, competente a indagare su ipotesi di reato che vedono danneggiati magistrati milanesi, grazie alle telecamere interne esclude possano essere state procurate mentre le auto erano parcheggiate di notte in Tribunale. Dopo gli articoli che riferivano di un'intimidazione in tribunale - conclude il quotidiano - alla pm avevano espresso solidarietà subito la presidente Colosimo della Commissione parlamentare Antimafia ("l'ho sentita e mi ha mandato le foto"), il vicepresidente Pinelli del Csm con le consigliere laiche Eccher (Lega) e Bertolini (FdI), l'Anm e associazioni antimafia. (ANSA).