(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Groenlandia, Danimarca e Stati Uniti prevedono di firmare, nel corso della prossima settimana, un accordo volto a rafforzare la sicurezza nell'Artico e nella regione del Nord Atlantico. La firma dell'accordo da parte dei tre governi è prevista per la prossima settimana, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Una volta sottoscritto, l'accordo dovrà seguire le necessarie procedure parlamentari per entrare in vigore". E' quanto si legge in un comunicato del governo danese. (ANSA).