(ANSA) - MILANO, 21 SET - È risultato "al di sotto del limite di cut off" alle sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale che lo scorso weekend, a Milano, ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite cinque persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della Polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perchè positivo all'etilometro, e che ora verranno trasmessi alla Procura, emerge dunque che gli esiti "non sono compatibili" con la guida in stato di alterazione psicofisica. (ANSA).