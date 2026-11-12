(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Lo European Research Council ha assegnato a 48 gruppi di ricerca un finanziamento da 500 milioni di euro per affrontare le più ardue e ambiziose sfide scientifiche, che non potrebbero essere risolte senza mettere insieme persone con competenze diverse e complementari. Dalle terapie basate sulla luce per ripristinare la vista ai computer quantistici, i progetti selezionati per questi Synergy Grant riceveranno in media 10,4 milioni di euro ciascuno, e saranno realizzati presso università e centri di ricerca di 26 paesi europei e non. L'Italia ne ospiterà 7, mentre sul podio ci sono Regno Unito (23), Germania (22) e Francia (14). "Con 17 dei 48 gruppi selezionati che coinvolgono ricercatori basati al di fuori dell'Europa, i Synergy Grant mettono in luce la portata internazionale della ricerca di frontiera", afferma Ekaterina Zaharieva, commissaria europea per le startup, la ricerca e l'innovazione. "Tali collaborazioni uniscono competenze, prospettive e capacità complementari provenienti da tutto il mondo - continua Zaharieva - rafforzando la ricerca e aiutando i team europei ad affrontare sfide scientifiche che non sarebbero in grado di gestire da soli". "I progressi scientifici più entusiasmanti - aggiunge la presidente del Consiglio europeo della ricerca, Maria Leptin - nascono spesso da interrogativi che mettono in discussione modi di pensare consolidati. I Synergy Grant offrono a ricercatori eccezionali l'opportunità di unire i propri approcci differenti e di perseguire idee che, altrimenti, resterebbero fuori portata. I team selezionati - dice Leptin - hanno dimostrato sia l'ambizione che la creatività necessarie per esplorare territori inesplorati". Per questo bando sono state presentate complessivamente 957 proposte, dunque solo una su venti è riuscita a ottenere il finanziamento. Le donne rappresentano il 25% circa dei ricercatori, mentre il 35% degli studi coinvolge scienziati che si trovano al di fuori dell'Europa, per la maggior parte negli Stati Uniti. Infine, sei progetti si svolgeranno in paesi che finora hanno ospitato un numero relativamente esiguo di sovvenzioni Erc, cioè Polonia, Repubblica Ceca, Grecia, Portogallo, Ungheria e Romania. Per quanto riguarda l'Italia, si sono aggiudicate un finanziamento le Università di Pavia, di Parma, Ca' Foscari di Venezia, Sapienza di Roma e Federico II di Napoli, insieme alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. (ANSA).