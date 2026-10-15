(ANSA) - TRIESTE, 15 OTT - Dalle vele dismesse della nave Amerigo Vespucci e dai paracadute della Brigata Folgore sono state ricavate 120 borsette porta-drenaggi destinate alle pazienti del Cro di Aviano (Pordenone). L'iniziativa nasce da un corso di sartoria organizzato da Ial Fvg e da un progetto ideato da Mario Mileto, direttore scientifico della Fondazione Scriptorium Foroiuliense. Alla consegna erano presenti Roberto Giurano, presidente della Fondazione, Gabriele De Simone, direttore generale di Ial Fvg, e Cristina Zavagno, direttrice amministrativa del Cro. L'iniziativa, avviata lo scorso anno, punta a estendersi ad altri ospedali italiani: il 10 novembre saranno consegnate altre 100 borsette al reparto di senologia dell'ospedale di Pisa, alla presenza del comandante della Brigata Folgore. (ANSA).