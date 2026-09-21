(ANSA) - ROMA, 21 SET - Dalle ballerine Repetto e gli anelli di diamanti fino alla sua copia del Kama Sutra; sono quasi 300 i lotti esposti presso la casa d'aste Drouot, nel centro di Parigi, con gli oggetti personali della compianta attrice Brigitte Bardot. Il ricavato andrà alla sua fondazione benefica per gli animali. Lo riporta la Bbc. Gli articoli provengono dalle due residenze della Bardot a Saint-Tropez e dal suo appartamento parigino; parti di queste abitazioni sono state ricostruite all'interno dello spazio espositivo. "Ogni oggetto in vendita porta con sé la traccia di un incontro, di un coinvolgimento, di un momento di felicità, di una tappa della sua vita. Raccontano la storia della donna, oltre che quella della leggenda", ha dichiarato Frank Guillou, suo segretario di lunga data. Oltre a mobili, abbigliamento e statue a tema religioso, vengono proposti utensili da cucina, pentole Le Creuset e accendini. Tra gli altri pezzi di spicco, figurano la macchina da scrivere manuale che utilizzava per la corrispondenza e per la sua autobiografia, gioielli e chitarre classiche. Saranno messi all'asta anche la sua bicicletta Peugeot e due paia di ballerine in pelle firmate Repetto. La vendita comprende inoltre una vasta selezione di ritratti della diva, alcuni dei quali di natura erotica. "Brigitte diceva di non voler passare la giornata a guardare la propria faccia; per questo non li teneva appesi alle pareti, pur conservandoli: li custodiva perché conosceva gli artisti o perché quelle immagini avevano per lei un significato particolare. Erano tutti regali", ha spiegato Guillou. Saranno messe all'asta la macchina da scrivere usata da Bardot per redigere la sua autobiografia e il profumo Guerlain. La maggior parte dei lotti ha un prezzo di partenza inferiore a 100 euro (86 sterline), ma si prevede che le offerte faranno lievitare notevolmente le cifre. (ANSA).