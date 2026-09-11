(ANSA) - BRA, 11 SET - "So di avere una terra, delle radici e un luogo da dove vengo e dove spero di tornare presto" aveva detto Emma Bonino lo scorso anno, partecipando da remoto alla cerimonia con il comune di Bra, la città del Cuneese in cui era nata nel 1948, le aveva conferito la cittadinanza onoraria. Quel desiderio non ha avuto seguito, la sua salute non gliel'ha permesso. A Bra, però, c'è chi ha continuato ad aspettarla. Bruna Sibille, sindaca della città con il Pd per un decennio, oggi consigliera comunale, è tra quanti si sono spesi per il conferimento della cittadinanza onoraria a Bonino: "Inizialmente era restia, ma è stata poi molto contenta del riconoscimento". Alla leader radicale, spiega, la unisce "un rapporto durato sessant'anni, ognuna seguendo anche percorsi diversi, ma sempre insieme nei momenti importanti". A partire dalla battaglia per l'aborto, quando si autoaccusò e venne arrestata davanti al seggio a Bra, dopo aver votato. Era il 1975: "Non l'avevamo lasciata sola. - dice Sibille - La reazione della città però fu diversa: di aborto si parlava ancora in termini molto criminalizzanti nei confronti delle donne". In gioventù le occasioni di frequentazione fra la futura sindaca e la futura commissaria europea erano state poche: "Io ero nell'Azione Cattolica e lei nella San Vincenzo, con Carlo Petrini. Io ero a ragioneria e lei al liceo. Ero più legata a sua sorella, Domenica, che è stata anche mia collega come insegnante. In questi anni ho continuato tramite lei a mandarle i saluti e a informarmi sulle sue condizioni". Fu Emma, ricorda, nel periodo dell'università a Milano, a coinvolgere gli amici di Bra nelle lotte per l'aborto e il divorzio. Più tardi Sibille e Bonino si sarebbero ritrovate sui banchi del consiglio comunale, da capogruppo e consigliera della lista Bra '90 costituita da comunisti, verdi e radicali. Finirono all'opposizione di una giunta democristiana: "Ricordo la sua preparazione, il fatto che arrivasse un'ora prima e chiedesse informazioni sulle delibere". (ANSA).