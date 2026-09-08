(ANSA) - MILANO, 08 SET - La Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica ets ha deciso di investire 3,4 milioni di euro per nove progetti di ricerca, incluso Restart-Cftr, un progetto internazionale per arrivare a una possibile terapia con molecole rna per le persone con fibrosi cistica portatrici delle cosiddette "mutazioni stop", per cui non ci sono ancora cure efficaci. La fondazione lo ha annunciato presentando la venticinquesima campagna nazionale Ffc Ricerca, che porterà come di consueto i ciclamini nelle piazze, e il quattordicesimo Charity Bike Tour a sostegno della raccolta fondi della fondazione per la ricerca. "Quest'anno - ha spiegato Carlo Castellani, direttore scientifico della Fondazione - abbiamo operato una scelta strategica precisa, quella di concentrare una parte importante delle risorse economiche destinate alla ricerca su Restart-Cftr, un progetto di ampio respiro dedicato alle mutazioni stop, per le quali non esiste ancora una soluzione terapeutica. È una sfida complessa, che richiede continuità, risorse e una prospettiva di lungo periodo. Questa scelta ha portato a finanziare un numero più contenuto di progetti, ma di grande qualità e rilevanza scientifica". "Dal 2002 Fondazione - ha ricordato il presidente Matteo Marzotto - ha destinato oltre 46 milioni di euro al finanziamento di 522 iniziative di ricerca, contribuendo a costruire nel nostro Paese una rete di competenze e collaborazioni di eccellenza". "Il ritorno del ciclamino nelle piazze italiane per tutto il mese di ottobre - ha aggiunto - assume quindi un significato ancora più importante: dietro ogni fiore, ogni volontario e ogni iniziativa c'è la possibilità di sostenere concretamente questo percorso". Main sponsor della campagna e del bike tour, in programma dal 30 settembre al 3 ottobre, fra Lecco e Biella è Tecnomat. Al bike tour, oltre a Matteo Marzotto che lo ha ideato, ci saranno ex campioni come Gianni Bugno, Francesco Moser e Davide Cassani. Dal 19 al 25 ottobre la Fondazione promuoverà per il terzo anno la Settimana di sensibilizzazione sul test del portatore sano "1 su 30 e non lo sai" patrocinata da Arci. (ANSA).