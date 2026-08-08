(ANSA) - TRIESTE, 08 AGO - Il Centro Internazionale di Fisica Teorica "Abdus Salam" (ICTP) ha assegnato la Medaglia Dirac 2026 - il "Nobel per la fisica" - a Bernard Derrida, Deepak Dhar, Marc Mézard, Haim Sompolinsky per i contributi pionieristici dati alla meccanica statistica e per averne esteso metodi e concetti a campi come ottimizzazione, neuroscienze teoriche e IA. "Le ricerche dei vincitori hanno contribuito ad affermare la fisica teorica, e in particolare la meccanica statistica, come quadro di riferimento per affrontare una vasta gamma di questioni oltre il tradizionale ambito di interesse, fino a biologia, informatica, IA", dice il direttore ICTP Atish Dabholkar, che presiede la commissione del premio. La meccanica statistica è un quadro teorico che descrive i sistemi composti da molti elementi: atomi e molecole, granelli di sabbia, auto nel traffico o /nodi nelle reti neurali, gli algoritmi su cui si basa l'IA. I vincitori della Medaglia Dirac 2026 hanno contribuito allo sviluppo di quest'area di ricerca e alla sua applicazione a diversi ambiti. (ANSA).