(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Dal primo gennaio 2027 si andrà in pensione un mese più tardi rispetto a quest'anno mentre gli assegni, a parità di età di uscita saranno più bassi. L'anno prossimo infatti scatterà la modifica biennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo che lega il trattamento pensionistico all'aspettativa di vita. In pratica con lo stesso montante contributivo e la stessa età di pensionamento la pensione che si riceverà sarà più bassa. La nuova tabella sui coefficienti è stata pubblicata dal ministero del Lavoro. A 67 anni il coefficiente di trasformazione scenderà da 5,575 a 5,514 mentre per chi ha 68 anni passerà da 5,753 a 5,707. Più tardi si esce più il coefficiente sarà alto ma comunque in calo rispetto a quest'anno. (ANSA).