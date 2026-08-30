(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Prenderanno il via il 1 settembre e si concluderanno almeno dieci giorni prima del primo appello d'esame, in programma il 10 dicembre, le attività didattiche per il semestre aperto di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. E' il secondo anno di applicazione del nuovo modello di accesso. Gli studenti si sono potuti iscrivere liberamente e potranno quindi frequentare il primo semestre, seguendo i tre insegnamenti di Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia, per un totale di 18 crediti formativi universitari. Il secondo appello si terrà l'11 gennaio 2027. Rispetto allo scorso anno accademico è stato ampliato il periodo dedicato alle lezioni e sono state posticipate le date dei due appelli. Sulla base dei risultati conseguiti sarà predisposta la graduatoria nazionale di merito, che consentirà l'immatricolazione definitiva ai corsi di laurea nelle sedi indicate dagli studenti al momento dell'iscrizione. Per l'anno accademico 2026/2027 gli iscritti al semestre aperto sono 62.200, di cui oltre 52.300 a corsi Medicina e Chirurgia, 4.300 in Odontoiatria e 5.550 in Veterinaria. Gli studenti risultano essere 28%, il restante 72% studentesse. Complessivamente i posti disponibili sono 30.225, di cui 23.495 destinati alle università statali e 6.730 agli atenei non statali. Rispetto allo scorso anno accademico l'offerta formativa è aumentata di 3.160 posti. Nello specifico sono 27.001 i posti per Medicina, 1.825 per Odontoiatria e 1.399 per Veterinaria. (ANSA).