(ANSA) - GIFFONI VALLE PIANA, 17 LUG - "La scuola è stata dissacrata. E questo non dipende dai docenti ma dal potere e dalle sue tante riforme sbagliate". Non lascia dubbi sulla sua opinione sulla scuola odierna Dacia Maraini rispondendo a una delle domande dei ragazzi del festival di Giffoni. "Prima - dice - era impensabile che uno studente aggredisse un professore o che questi potesse temere di continuo le denunce delle famiglie, ma semplicemente perché veniva riconosciuta autorevolezza a un'istituzione fondamentale nella costruzione della società. L'insegnante deve avere una sua autorevolezza. I professori sono pagati troppo poco, e non è solo un discorso economico: bisogna investire sulla scuola. Dobbiamo ritornare a dare sacralità e importanza alla scuola. La scuola di oggi è diversa: i ragazzi devono sentirsi protagonisti. Quando si creano progetti — culturali e non — bisogna dare loro la possibilità di inventare, non offrire una conoscenza che cade dall'alto; occorrono passione e voglia di apprendere". (ANSA).