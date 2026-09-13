(ANSA) - VENEZIA, 13 SET - Decisi i vincitori della 83/a Mostra del cinema di Venezia e spenti i riflettori, ora la parola passa alla sala o (in qualche caso alle piattaforme), dove ritroveremo gran parte dei film protagonisti in concorso e fuori concorso quest'anno. A partire dal Leone d'oro Woman Unknown della regista May el-Toukhy, vincitore anche della Coppa Volpi per la migliore attrice con Mathilde Arcel, che arriverà prossimamente nelle sale con Lucky Red. La casa di distribuzione fondata da Andrea Occhipinti farà uscire anche il film d'apertura in concorso Ink di Danny Boyle, su un momento topico nella carriera di Rupert Murdoch, il delicato Look Back di Hirokazu Kore-eda e fra gli altri, il documentario From Inside Out - The Architecture of Peter Zumthor di Wim Wenders. Uno dei film più attesi del festival quest'anno, il documentario sulla guerra in Palestina, Naza di Rachel Szor e Yuval Abraham, a cui è andato il premio speciale della giuria, sarà nelle sale dal 28 al 30 settembre con I Wonder Picures. Stessa casa di distribuzione, fra gli altri, per Un bon petit soldat di Stéphane Brizé (Premio per la Migliore Sceneggiatura) su un mondo del lavoro sempre più spietato; 15/18 (A Place to heal) di Cédric Kahn, a cui è andato il premio Mastroianni, per l'interprete emergente, vinto da Malou Khebizi; Buking Fastard di Werner Herzog, con Rooney e Kate Mara, tratto da una storia vera; Primetime di Lance Oppenheim, in uscita il 15 ottobre, con Robert pattinson nei panni del giornalista 'acchiappapedofili Chris Hansen e fra gli altri Il mestiere di Beppe Tufarulo (Giornate degli Autori), con Luigi Lo Cascio nei panni di un 'aggiustatore di morti'. Debutterà il 5 novembre in sala con Disney Il thriller/commedia nera Wild Horse Nine di Martin McDonagh, per il quale John Malkovich ha vinto la Coppa Volpi; stessa distribuzione per il documentario Everest: The Other Side dei premi Oscar Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin, nelle sale il 30 ottobre. Possible love di Lee Chang Dong a cui è andato il Leone d'argento - Gran premio della giuria, arriverà il 6 novembre su Netflix. Fra gli altri, venendo agli italiani del concorso, è già arrivato in sala, con 01 Distribution, The Echo Chamber di Andrea Palloro, dall'ultima sceneggatura di Bernardo Bertolucci. Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, con uno straordinario Adriano Giannini, debutterà il 17 settembre con Fandango. Sempre 01 Distribution porterà nei cinema Il thriller famigliare L'estranea di Paolo Strippoli (l'8 ottobre) ; Succederà questa notte di Nanni Moretti con Jasmine Trinca e Louis Garrel (3 dicembre) e Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis l'uscita è da definire. (ANSA).