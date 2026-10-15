(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Lavoro, pace, ambiente, welfare, Costituzione: questi, in sintesi, i temi della manifestazione 'La Via Maestra', che si terrà sabato a Roma con partecipazioni da tutta Italia. La mobilitazione è stata presentata oggi a Milano, alla Camera del Lavoro, da Luca Stanzione, segretario generale Cgil del capoluogo, Maso Notarianni, presidente Arci della metropoli e Angelo Longhi, della segreteria Anpi cittadina. Fra i 'capitoli' affrontati: il lavoro più povero e precario, la sanità e la scuola pubbliche sempre più in difficoltà, il sistema produttivo che perde pezzi, la drammatica emergenza climatica, il costo della vita insostenibile. Si tagliano salari, sanità, scuola, previdenza e servizi pubblici - è stato denunciato - per investire decine di miliardi nel riarmo. Infine si è parlato della necessità di difendere la democrazia: la libertà di informazione va garantita e il diritto di manifestare, protestare e dissentire non può essere considerato un problema di ordine pubblico, è stato sottolineato. "Siamo dentro una crisi economica ormai europea, con la testa in Germania - ha detto Stanzione -. L'aumento del costo dell'energia colpisce un'industria già sofferente e, a cascata, deprime le filiere italiane, in particolare quelle di questo territorio, così legate alla Germania per la componentistica metalmeccanica. Il 17 ottobre andiamo a Roma a chiedere una politica economica alternativa a quella vissuta fino a oggi". "Ci riconosciamo nei valori democratici della lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano affermazione nella Costituzione - ha sottolineato Notarianni -. La via maestra è la Costituzione, che tiene insieme pace, lavoro, ambiente, differenze di genere. È venuto il momento di mettere insieme tutti i temi e tutte le mobilitazioni. Abbiamo un problema gigantesco di redistribuzione della ricchezza". "La Via Maestra sta facendo ciò che dovrebbero fare le forze politiche che hanno a cuore i valori della Costituzione, e che spesso faticano a fare", ha osservato Longhi. (ANSA).