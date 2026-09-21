(ANSA) - MONTE SANT'ANGELO, 21 SET - Da Roma, percorreranno a piedi 530 chilometri lungo la via Micaelica, arrivando, il 24 settembre, ad Orsara di Puglia (Foggia), dove faranno una sosta, per poi concludere il loro viaggio a Monte Sant'Angelo. I protagonisti di questo pellegrinaggio sono Michele Attolico e Giuliano Maltempi: il primo è commissario di Polizia in congedo, l'altro assistente capo, anche lui in congedo, entrambi soci dell'Associazione nazionale della Polizia di Stato. Attraverseranno Lazio, Campania e Puglia. Il loro viaggio, passo dopo passo, porterà un messaggio di pace, solidarietà e speranza, nel nome di San Michele, patrono della Polizia. Ad Orsara, i due arriveranno nella mattinata di giovedì 24 settembre. Visiteranno l'abbazia Sant'Angelo e la Grotta di San Michele, con le iscrizioni e i graffiti lasciati nei secoli dai pellegrini. Attolico e Maltempi sono partiti mercoledì 9 settembre dalla Basilica di San Giovanni in Laterano. Arriveranno a Monte Sant'Angelo il 28 settembre, alla vigilia della festa dedicata a San Michele. Il loro cammino toccherà anche Celle di San Vito, Troia, Lucera, San Severo, Cerignola, Foggia e San Giovanni Rotondo. Chi vorrà, potrà accompagnarli nel cammino o accoglierli lungo l'itinerario. "Orsara di Puglia è profondamente e intimamente legata a San Michele, patrono del paese - spiega il sindaco Mario Simonelli - Da secoli gli orsaresi accolgono i pellegrini in cammino lungo la via Micaelica, siamo felici di accogliere Michele Attolico e Giuliano Maltempi". (ANSA).