(ANSA) - MILANO, 26 AGO - "Intesa Sanpaolo ha presentato oggi alla Consob osservazioni e considerazioni riguardanti criticità emerse da operazioni annunciate dopo il lancio dell'Opas di Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi di Siena". Lo si apprende da fonti a conoscenza del dossier. "L'iniziativa - viene evidenziato - è finalizzata a tutelare l'integrità del mercato e la corretta informazione verso tutti gli azionisti e a evidenziare in particolare la necessità del rispetto della normativa vigente con riferimento tra l'altro alla cosiddetta passivity rule". (ANSA).